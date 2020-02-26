İzmir'de yaşayan avukat Ali Samsum, 2018 yılı haziran ve temmuz ayındaki su tüketiminde fazladan atık su bedeli alındığını iddiasıyla Tüketici Hakem Heyetine başvurdu.



Samsum, talebinin reddedilmesi üzerine İzmir 2. Tüketici Mahkemesine itirazda bulundu. Mahkeme, itirazı kabul ederek fazladan tahsil edilen 7 lira 20 kuruşun yasal faiziyle geri ödenmesine karar verdi.

Kararda, değişen yönetmelikteki "atık su ücreti, metreküp su ücretinin yüzde 50'sini aşamaz" hükmüne dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi

"İZSU tarifeler yönetmeliği dikkate alınarak dava konusu dönemlere ait atık su bedelinin belirlenmesi için alınan bilirkişi raporu doğrultusunda yapılan hesaplama ile davacı adına düzenlenen faturalara ve ödemelere göre davacıdan 7 lira 20 kuruş fazla atık su ücreti tahsil edildiği belirlenmiştir. Konak Tüketici Hakem Heyeti kararının yerinde olmadığı anlaşılmış, itirazın kabulü ve heyet başkanlığı kararının iptaline, 7 lira 20 kuruşun hakem heyetine şikayet tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesi karar verilmiştir."

"METREKÜP SU ÜCRETİNİN YÜZDE 50'SİNİ AŞAMAZ"

Ali Samsum, yaptığı açıklamada, 22 Mayıs 2018'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca atık su tarifelerinin belirlenmesine ilişkin yönetmeliğin 17. maddesine "Belirlenen metreküp temelindeki atık su ücreti, metreküp su ücretinin yüzde 50'sini aşamaz" şeklinde bir ibare eklendiğini söyledi.

Su faturasını incelediğinde yönetmeliğe aykırı tahsilat yapıldığını fark ettiğini öne süren Samsun, "Ağustos ayında bu sorun çözüldü ancak ben konuyu mahkemeye taşıdım. Haziran ayında 4 lira, temmuz ayında 3 lira 20 kuruş fazladan alınmış. Bununla ilgili de yargı lehime karar verdi." diye konuştu.

"DİĞER ABONELER İÇİN DÜZELTME ÖNGÖRÜLMÜYOR"

İZSU Hukuk Müşavirliğinden yapılan açıklamada ise yönetmelik değişikliği sonrası abonelere tahakkuk eden faturaların toplam bedellerinde bir fazlalığın söz konusu olmadığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi "İlgili yönetmelik değişikliği doğrultusunda İZSU Genel Müdürlüğünün belirlediği yeni ve eski tarifeler incelendiğinde su ve atık su bedellerinin toplamının her iki durumda da aynı olduğu görülmektedir. Yapılan değişiklik ile sadece tarife içerisindeki su ve atık su bedellerinin ağırlıkları değiştirilerek yönetmeliğe uygun hale getirilmiştir. Abonelere yönelik tahakkuk tutarlarında bir değişiklik olmaması nedeniyle bir düzeltme işlemi de yapılması öngörülmemektedir."

