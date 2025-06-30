İzmir'de feci kaza: 1 ölü

İzmir'de T.K.'nin kullandığı otomobil, Kemalpaşa ilçesi Ulucak Caddesi'ndeki Kiremitocağı mevkisinde yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılan sürücü, ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Ağır yaralanan T.K., hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

