İzmir'de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İzmir'de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

'de Ali Karaağaç (31) idaresindeki 35 EY 095 plakalı otomobil, Seferihisar ilçesi Doğanbey Mahallesi'nde takla attı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Karaağaç'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan Y.Ö. (35), kaldırıldığı Seferihisar Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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