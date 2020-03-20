İzmir'de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Anadolu Ajansı 20.03.2020 - 09:41 | Son Güncelleme : 20.03.2020 - 09:43
İzmir'in Gaziemir ilçesinde Salih Özen'in kullandığı TIR, İzmir-Aydın otoyolunda Karayolları'na ait ilaçlama yapan kamyonetin arkasındaki işaret levhasına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan TIR bariyerlere vurdu. Kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
TIR sürücüsü kaza yerinde yaşamını yitirdi, ağır yaralanan Karayolları görevlisi E.S. hastaneye kaldırıldı.
Özen'in cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.