İzmir'de feci kaza: 18 yaşındaki Mehmetcan yaşamını yitirdi
İzmir'in Menderes ilçesinde, bisikletle minibüsün çarpıştığı kazada 18 yaşındaki Mehmetcan Yıldırım hayatını kaybetti.
İzmir'de Mehmetcan Yıldırım'ın (18) kullandığı bisiklet, Menderes ilçesi Gümüldür Atatürk Mahallesi Meryem Ana Caddesi'nde, karşı şeride geçmesi sonucu R.K. (55) idaresindeki minibüsle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Minibüs sürücüsü, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Trafik Kazası
- İzmir Menderes
- Bisiklet