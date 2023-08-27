İzmir'de feci kaza | 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı

İzmir’in Aliağa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İzmir'de feci kaza | 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı

Alınan bilgiye göre, Kuzey Ege Otoyolu'nda 'den Çanakkale istikametine giden M.A. idaresindeki otomobil, Yeni Foça kavşağı yakınında şerit değiştirdiği sırada aynı yönde seyreden H.K. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Ağır yaralanan sürücü H.K. ile aynı araçtaki B.S. ambulanslarla Aliağa ve Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı. H.K'nin kullandığı otomobilde bulunan ve araçtan fırlayan Edebi Yöndemli ile Ender Yöndemli olay yerinde hayatını kaybetti.

Diğer otomobilin sürücüsü M.A. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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