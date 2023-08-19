İzmir'de feci kaza: 2 ölü

İzmir'in Tire ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'de feci kaza: 2 ölü

'de Fatih Erol idaresindeki otomobil, Ödemiş ilçesinden Tire yönüne giderken Yeğenli Mahallesi girişinde şarampole yuvarlandı.

Ağaca çarparak duran otomobildeki sürücü Erol ile Niyazi Özsoy, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Cenazeler, sıkıştıkları otomobilden çıkarılarak Tire Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

İzmir'de feci kaza: 2 ölü - 1

Erol ve Özsoy'un Ödemiş hayvan pazarından aldıkları keçilerle ilçeye dönerken kaza yaptıkları öne sürüldü.

İzmir'de feci kaza: 2 ölü - 2

Otomobilin bagajındaki 2 keçinin kazada yara almadığı belirtildi.

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