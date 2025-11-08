İzmir'de feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Kızılüzüm mevkisinde S.K.'nin kullandığı otomobil, sola dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen Z.K. idaresindeki araçla çarpıştı.

Kazanın etkisiyle her iki araç da metrelerce savruldu. Bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler ile S.K. (41), D.Y. (55), K.T. ve A.O.D. itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçlardan yerden çıkarıldı.

Hastaneye kaldırılan S.K. ve D.Y. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.