İzmir'de feci kaza: İki kuzen yaşamını yitirdi
İzmir'in Kiraz ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin 21 yaşındaki sürücüsü Umut Erkan ile araçta bulunan aynı yaştaki kuzeni Efe Kamil Erkan hayatını kaybetti.
İzmir'in Kiraz ilçesi Doğancılar Mahallesi'nde saat 02.00 sıralarında Umut Erkan'ın (21) kontrolünü yitirdiği otomobil, elektrik direğine çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Umut Erkan ve yanındaki kuzeni Efe Kamil Erkan'ın (21) hayatını kaybettiği belirlendi.
İncelemenin ardından kuzenlerin cenazeleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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