İzmir'de feci kaza | İki otomobil çarpıştı: Karı- koca öldü, 7 yaralı

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Gümüldür- Özdere yolu üzerinde meydana geldi.

Yusuf A. yönetimindeki otomobil, Rasim G. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Yusuf A. ile eşi Nuray A. yaşamını yitirirken, çiftin çocukları Elif A. ve İsmet A. ile diğer araçta bulunan Rasim G., Medine Y., Murat Tan Y., Çınar Miraç Tan Y. ve Meryem T. ise hafif yaralandı.