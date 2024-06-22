İzmir'de feci kaza | İki otomobil çarpıştı: Karı- koca öldü, 7 yaralı

İzmir'in Menderes ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada karı- koca yaşamını yitirdi, 2'si çocukları 7 kişi yaralandı.

İzmir'de feci kaza | İki otomobil çarpıştı: Karı- koca öldü, 7 yaralı

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Gümüldür- Özdere yolu üzerinde meydana geldi.

Yusuf A. yönetimindeki otomobil, Rasim G. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Yusuf A. ile eşi Nuray A. yaşamını yitirirken, çiftin çocukları Elif A. ve İsmet A. ile diğer araçta bulunan Rasim G., Medine Y., Murat Tan Y., Çınar Miraç Tan Y. ve Meryem T. ise hafif yaralandı.

İzmir'de feci kaza | İki otomobil çarpıştı: Karı- koca öldü, 7 yaralı - 1

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekiplerine sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı. Karı- kocanın cansız bedeni ise kaza yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

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