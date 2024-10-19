İzmir'de feci kaza: Motosikletten yola savrulan genç öldü

Dün saat 23.00 sıralarında İzmir'in Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Karataş Tramvay Durağı önünde kaza meydana geldi.



İddiaya göre, motosikleti ile seyir halinde olan 21 yaşındaki Enes G., trafik ışıklarında kalkış yapan otomobillerin arasından makas atarak geçmeye çalıştı.



Bu sırada Enes G., direksiyon hakimiyetini kaybedince arkasında bulunan Ramazan Özdemir ile birlikte yola savruldu.



Kazada Enes G. ile Ramazan Özdemir yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI



Enes G. ile Ramazan Özdemir'in kaza anında kask takmadıkları öğrenildi. Yaralanan gençler ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nevvar Salih İşgören Alsancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Burada tedaviye alınan yaralılardan Ramazan Özdemir, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı Enes G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken Özdemir'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Motosiklet sürücüsü Enes G.'nin kaza anında 0.32 promil alkollü olduğu tespit edilirken, başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.