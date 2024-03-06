İzmir'de feci kaza | Refüje ve aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

İbrahim Halil Bedük (49) idaresindeki otomobil, Bayraklı-Karşıyaka ilçesi istikametinde seyrederken Altınyol Caddesi'nde refüje çarptı.



Çarpmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden otomobil, ardından aydınlatma direğine çarpıp yan yola geçerek devrildi.



Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Otomobilde sıkışan Bedük, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.



Ağır yaralanan Bedük, kaldırıldığı özel hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Kaza sonrası kapanan yol, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.