İzmir'de feci kaza | TIR, minibüse çarptı: 3 ölü, 11 yaralı

İzmir-Aydın kara yolu Kuşçuburun mevkisinde sürücülerinin ismi öğrenilemeyen TIR, karşı şeride geçerek bir mobilya fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis minibüsüne çarptı.
TIR daha sonra yol kenarındaki evin duvarına çarparak durdu.
Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Hikmet Tayfun Ç. (69) Ömer A'nın (42) hayatını kaybettiğini belirledi.
Hastanelere kaldırılan 12 yaralıdan 1'i de müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yaralıların hastanelerdeki tedavisi devam ediyor. TIR sürücüsü ise gözaltına alındı.
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