İzmir’de feribot iskeleye çarptı: İki yaralı
İzmir’de Üçkuyular-Bostanlı seferini yapan feribot, manevra yaptığı sırada iskeleye çarptı. Olay sırasında biri asansörde, biri ayakta duran iki kişi yaralandı.
İzmir’de feribotun iskeleye çarpması sonucu iki kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Karşıyaka ilçesi Bostanlı Mahallesi’nde meydana geldi.
Üçkuyular-Bostanlı seferini yapan Fethi Sekin isimli feribot, Bostanlı iskelesine yanaştığı sırada teknik bir arıza nedeniyle manevra yaparken iskeleye çarptı.
Bu sırada, biri ayakta duran ve biri asansörde bulunan iki yolcu hafif yaralandı.
Yaralılar, önlem amaçlı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
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