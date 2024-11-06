İzmir’de feribot iskeleye çarptı: İki yaralı

İzmir’de Üçkuyular-Bostanlı seferini yapan feribot, manevra yaptığı sırada iskeleye çarptı. Olay sırasında biri asansörde, biri ayakta duran iki kişi yaralandı.

İzmir’de feribot iskeleye çarptı: İki yaralı

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’de feribotun iskeleye çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

, dün akşam saatlerinde Karşıyaka ilçesi Bostanlı Mahallesi’nde meydana geldi.

Üçkuyular-Bostanlı seferini yapan Fethi Sekin isimli feribot, Bostanlı iskelesine yanaştığı sırada teknik bir arıza nedeniyle manevra yaparken iskeleye çarptı.

İzmir’de feribot iskeleye çarptı: İki yaralı - 1

Bu sırada, biri ayakta duran ve biri asansörde bulunan iki yolcu hafif yaralandı.

Yaralılar, önlem amaçlı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

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