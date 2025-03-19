İzmir'de feribot seferlerine fırtına engeli
İzmir'de şiddetli rüzgar etkili oluyor. Kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle feribot seferleri iptal edildi.
İZDENİZ'den yapılan açıklamada, "Üçkuyular iskelesini etkileyen şiddetli rüzgar nedeniyle saat 13.00 itibarıyla Üçkuyular-Bostanlı hattındaki feribot seferleri iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, yolcu gemilerinin ise seferlerine devam ettiği belirtildi.
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