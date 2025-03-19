İzmir'de feribot seferlerine fırtına engeli

İZDENİZ'den yapılan açıklamada, "Üçkuyular iskelesini etkileyen şiddetli rüzgar nedeniyle saat 13.00 itibarıyla Üçkuyular-Bostanlı hattındaki feribot seferleri iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, yolcu gemilerinin ise seferlerine devam ettiği belirtildi.