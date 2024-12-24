İzmir'de FETÖ operasyonu: 31 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleri müdürlüklerince, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İzmir Bölge Başkanlığı'nın desteği ile FETÖ içerisinde faaliyet gösterenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.



Söz konusu terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları değerlendirilen, örgütün yeniden yapılanması ve örgüte finansal kaynak sağlanması amacıyla yeni yöntem arayışında oldukları tespit edilen 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



Bazı adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 31 şüpheli yakalandı.



Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.