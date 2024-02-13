İzmir'de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

İzmir'de jandarmanın Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlediği operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

İzmir'de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

'de yürütülen soruşturmada, dijital verilerin incelenmesi ve teknik takip sonucu FETÖ'nün güncel yapılanması içerisinde oldukları suçlamasıyla 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda zanlılardan 4'ü yakalandı, birinin yurt dışında olduğu belirlendi. 1 şüpheliyi yakalamak için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Adreslerdeki aramalarda bulunan 4 cep telefonu ve SIM kart ile bir dizüstü bilgisayara el konuldu.

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