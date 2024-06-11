İzmir'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

İzmir'de FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun 'ye yönelik soruşturmaları kapsamında örgütün mahrem yapılanması içerisinde oldukları suçlamasıyla 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Polisin düzenlediği operasyonda şüphelilerden 5'i gözaltına alındı, diğerlerinin yakalanması için çalışmanın sürdüğü öğrenildi.

Şüphelilerin terör örgütü içinde "bölge talebe mesulü", "üniversite mezun mesulü", "ev abisi" ve "asker şahıslardan sorumlu" gibi sözde ünvanlarla faaliyet yürüttükleri, örgütün sözde TSK yapılanmasına eleman temin ettikleri öne sürüldü.

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