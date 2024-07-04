İzmir'de FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmaları kapsamında, aranan ve yakalanmamak için hücre evlerinde kaldıkları tespit edilen, aralarında eski öğretmen ve askeri personel, ByLock kullanıcısı ile örgüt evi yer temincisinin de olduğu 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda şüphelilerden 9'u gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildiği belirtildi.

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