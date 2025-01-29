İzmir'de FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmada 13 zanlı hakkında yakalama kararı verildi.



Polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskında şüphelilerden 9'u yakalandı.



Adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.



Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.