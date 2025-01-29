İzmir'de FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
Arşiv

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 'ye yönelik yürütülen soruşturmada 13 zanlı hakkında yakalama kararı verildi.

Polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskında şüphelilerden 9'u yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Öne Çıkan Video

Trafiği karıştırıp şoförleri rahatsız ettiler. Polise yakalandılar: Ne oldu abi?

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...