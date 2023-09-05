İzmir’de FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki "mahrem imamlara" yönelik soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekiplerince önceden belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 zanlı yakalandı.



Şüphelilerin örgüt içerisinde askerlerden ve askeri öğrencilerden sorumlu oldukları belirtildi.

