İzmir'de FETÖ operasyonu: Bir gözaltı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

İzmir'de FETÖ operasyonu: Bir gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü 'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubesi ekiplerince Buca'da bir ev ve iş yerine baskın düzenlendi.

Operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

Aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi, 100 bin 820 liraya el konuldu.

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