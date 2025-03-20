İzmir'de FETÖ/PDY'ye operasyon: 9 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma yürütüldü.



Soruşturmalarda isimleri geçen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyanlar ile ardışık arama ve veri analiz raporlarında tespitler bulunan ve polis memuru olarak aktif görevde olan 10 şüpheli tespit edildi.



Polis tarafından şüphelilere yönelik, İzmir merkez, Bergama, Kemalpaşa, Seferihisar, Ödemiş ilçelerinde bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 9'u yakalanarak gözaltına alındı.



Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.