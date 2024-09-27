İzmir’de film gibi olay: Üç yerinden vurup hastaneye bıraktılar

İzmir’in Buca ilçesinde M.Y.U. isimli kişi, alacak verecek meselesi nedeniyle 4 kişi tarafından alıkonuldu. Şüpheliler, M.Y.U.’yu omuz, göz ve boynundan vurup, hastaneye bırakıp kaçtı. Olayla ilgili olarak çalışma başlatan polis, saldırganları gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan dört şüpheliden üçü tutuklandı.

İzmir’de film gibi olay: Üç yerinden vurup hastaneye bıraktılar

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’de alıkonulan bir kişi önce vuruldu, sonra saldırganlar tarafından hastaneye bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Buca’da M.Y.U. isimli genç, sabah erken saatlerde alacak-verecek meselesi nedeniyle 4 kişi tarafından alıkonuldu.

Şüpheliler, omuz, göz ve boyun bölgesinden birer mermiyle vurdukları genci daha sonra motosikletle Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bırakıp kaçtı.

İzmir’de film gibi olay: Üç yerinden vurup hastaneye bıraktılar - 1

Yaşananlar güvenlik kameraları tarafından da kaydedilirken, olayın ardından harekete geçen polisi şüphelilerin B.A., K.D., N.B.K. ve H.V. olduğunu tespit etti.

Şüpheliler, yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüphelinin işlemlerinin mevcutlu olarak devam ettiği öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan M.Y.U.’nun tedavisi ise devam ediyor.

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