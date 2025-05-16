İzmir'de fırtına nedeniyle vapur seferleri iptal edildi

İzmir'de kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili oldu.

Kent genelinde şiddetini artıran rüzgar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferleri iptal edildi.

Konuya ilişkin İZDENİZ'den yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"İlimizi etkileyen güney yönlü fırtına kuvvetinde rüzgar nedeniyle 13.15 itibarıyla tüm seferler karşılıklı iptal edilmiştir."

