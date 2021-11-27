İzmir'de fırtına tekneleri batırdı

İzmir'de meydana gelen fırtına nedeniyle denizciler zor anlar yaşadı. İki tekne alabora olurken, kıyıda ipleri kopan iki amatör balıkçı teknesi de battı.

Haberler - İHA 27.11.2021 - 09:42

İzmir'de fırtına tekneleri batırdı

'de meydana gelen fırtına nedeniyle birçok tekne battı.

Seferihisar'ın Sığacık Mahallesi'nde saat 20.00 sıralarında başlayan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Saatteki hızı zaman zaman 78 kilometreyi bulan fırtına sebebiyle özellikle denizciler zor anlar yaşarken, maddi zarar meydana geldi.

Fırtına nedeniyle oluşan dalgalar nedeniyle iki tekne alabora olurken, kıyıda bağlı olduğu iplerinden kopan iki amatör balıkçı teknesi de battı.

Bölgeye gelen tekne sahipleri, "Her yıl aynı sorunu yaşıyoruz. Burası sit alanı olduğu için bize iskele yaptırmıyorlar. Her yıl teknelerimiz batıyor. Tekneler gözümün önünde battı" dedi.

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