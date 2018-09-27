Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Türkiye’ye doğru gelen fırtınanın Ege Bölgesi’ni etkilemesi durumunda, 30 Eylül Pazar günü rüzgar hızının saatte 100-120 kilometreye ulaşacağı ve yağışların metrekarede 75 kilogram ve üzerinde beklendiği yönündeki açıklaması üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi de tüm birimleriyle teyakkuza geçti. Şiddeti ve yeri konusundaki belirsizliklerin devam ettiği fırtınanın oluşumu ve gelişimini yakından takip eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, olağanüstü bir duruma karşı da gerekli hazırlıkları yaptı.



İtfaiye Daire Başkanlığı; çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri, deniz seviyesinin yükselmesi, ulaşımı etkileyecek tel kopmaları gibi olaylar için merdivenli araçlar, ayırıcı- kesici aletler, motopomp, dalgıç pompa gibi ekipmanlarla 30 ilçede 50 grup tesisi, 1000'in üzerinde personeli ile birlikte çalışacak. Meteoroloji’den gelecek bilgiler doğrultusunda yağışın etkili olacağı bölgelere uzun mesafe su basan yüksek debili pompalar yerleştirilecek.



Fen İşleri Daire Başkanlığı, kasırga ihtimaline karşı tüm personelinin teyakkuz halinde olmasını istedi. Cumartesi gecesinden başlamak üzere pazartesi sabahına kadar nöbetçi ekipler görev yaparken; bomlu, damperli ve vinçli kamyonlarla TIR, loder, beko loder ve ekskavatör gibi araçlar da hazır bulundurulacak. Pazar günü ise araç ve personel sayısına takviye yapılacak. İZSU Genel Müdürlüğü de hem merkezde hem de ilçelerde su, dere taşkınlarına karşın araçlar ve ekipleriyle hazır olacak. Altgeçitlerde oluşabilecek su birikmelerine karşı pompalar kurulacak. Park Bahçeler Daire Başkanlığı da muhtemel bir fırtınada devrilebilecek ağaçlara karşı nöbetçi ekip sayısını artırdı.

