İzmir'de fiziki mesafe kuralına uymayan işletmelere para cezası

Ekipler, kent genelinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgeler ve sahil kesimlerinde fiziki mesafe ve maske kullanımı konusunda uyarılarda bulundu.



Yapılan denetimlerde bir bar ve kahvehane ile 70 kişiye fiziki mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle idari para cezası kesildi.



Ekipler kent genelinde esnafın büyük oranda iş yerlerinin kapanma saatlerine riayet ettiklerini belirtirken, denetimlere ara vermeden devam edileceği bildirildi.



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