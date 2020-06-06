İzmir'de fiziki mesafe kuralına uymayan işletmelere para cezası

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında kent genelinde fiziki mesafe kurallarına uymayan 2 iş yerine ve 70 kişiye idari para cezası uyguladı.

Anadolu Ajansı 06.06.2020 - 06:26

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Ekipler, kent genelinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgeler ve sahil kesimlerinde fiziki mesafe ve maske kullanımı konusunda uyarılarda bulundu. 

Yapılan denetimlerde bir bar ve kahvehane ile 70 kişiye fiziki mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle idari para cezası kesildi. 

Ekipler kent genelinde esnafın büyük oranda iş yerlerinin kapanma saatlerine riayet ettiklerini belirtirken, denetimlere ara vermeden devam edileceği bildirildi. 

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