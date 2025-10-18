İzmir'de fuhuş operasyonu: 4 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı internet siteleri aracılığıyla kadınlara fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Teknik takip ve saha çalışmalarının ardından ekipler, kimliklerini belirlediği 4 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda, fuhşa zorlandığı belirlenen 11'i yabancı uyruklu 19 kadın kurtarıldı.



Ekipler, ikametlerde yaptıkları aramalarda, dijital materyal ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi, M.G., S.A.Ş., H.Ç. ve S.Y.'yi gözaltına aldı.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.