İzmir'de fuhuş operasyonu: 5 tutuklama

İzmir'de fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İzmir'de fuhuş operasyonu: 5 tutuklama

'de polis ekipleri, yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada 33 dijital materyal, ruhsatsız tabanca ve silaha ait 10 fişek, kurusıkı tabanca, 21 av tüfeği kartuşu, 90 uyuşturucu-uyarıcı hap, suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 140 lira, 830 dolar, 100 avro ve bir miktar ziynet eşyası ele geçirildi.

Operasyonda Ö.Y, B.Y, O.B, S.K, A.Y, G.T, T.B. ve İ.K. gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.Y, B.Y, O.B, S.K. ve G.T. tutuklandı, İ.K, A.Y. ve T.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, 10 mağdur kadını İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti.

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