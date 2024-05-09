İzmir’de Garson operasyonu: 7 polis gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturmada emniyetteki mahrem yapılanmaya ilişkin yeni bilgiler veren gizli tanık Garson’dan ele geçirilen dijital materyaller üzerine yeni bir operasyon başlattı.



Haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde veri girişi bulunan, emniyet mahrem sorumlularıyla irtibatı bulunan ve haklarında örgütsel toplantılara katıldıkları yönünde beyan bulunduğu tespit edilen, 1 başkomiser, 1 komiser ve 6 polis memuru hakkında gözaltı kararı verildi.



Kolluk kuvvetleri tarafından İzmir merkez ve Dikili ilçesi ile Ankara’da şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon yapıldı.



Operasyonda 8 şüpheliden 7’si yakalandı.



Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.