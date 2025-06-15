İzmir'de gece yarısı yangın paniği
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde gece saatlerinde yangın paniği yaşandı. Otlukta başlayan yangın bir saatte kontrol altına alındı.
İzmir'de gece saatlerinde otluk bir alanda yangın çıktı.
Yangın, saat 00.30 sıralarında Kemalpaşa ilçesine bağlı Yenmiş Mahallesi'ndeki Kabakçeşme mevkisindeki otlukta çıktı.
Alevler rüzgarın da etkisiyle büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri alevlerin yerleşim yerleri ile İzmir-Ankara yoluna sıçramasını önlemek için güvenlik şeridi oluştururken, yangın bir saatte kontrol altına alındı.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- İzmir
- Yangın