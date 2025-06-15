İzmir'de gece yarısı yangın paniği

Alevler rüzgarın da etkisiyle büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İzmir 'de gece saatlerinde otluk bir alanda yangın çıktı.

Otluk alanda çıkan yangının yola sıçramaması için yoğun çaba gösterildi

İtfaiye ekipleri alevlerin yerleşim yerleri ile İzmir-Ankara yoluna sıçramasını önlemek için güvenlik şeridi oluştururken, yangın bir saatte kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.