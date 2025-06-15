İzmir'de gece yarısı yangın paniği

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde gece saatlerinde yangın paniği yaşandı. Otlukta başlayan yangın bir saatte kontrol altına alındı.

İzmir'de gece yarısı yangın paniği

'de gece saatlerinde otluk bir alanda yangın çıktı.

, saat 00.30 sıralarında Kemalpaşa ilçesine bağlı Yenmiş Mahallesi'ndeki Kabakçeşme mevkisindeki otlukta çıktı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İzmir'de gece yarısı yangın paniği - 1 Otluk alanda çıkan yangının yola sıçramaması için yoğun çaba gösterildi

İtfaiye ekipleri alevlerin yerleşim yerleri ile -Ankara yoluna sıçramasını önlemek için güvenlik şeridi oluştururken, yangın bir saatte kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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