İzmir'de gemi söküm tesisinde gaz zehirlenmesi şüphesi: 1 ölü

İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir gemi söküm tesisinde gazdan etkilendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 4 işçiden 1'i hayatını kaybetti.

İzmir'de gemi söküm tesisinde gaz zehirlenmesi şüphesi: 1 ölü

'in Aliağa ilçesindeki gemi geri dönüşüm bölgesinde yer alan bir söküm tesisinde gemi üzerinde çalışan 4 işçi fenalaştı.

Ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve ilk bulgulara göre henüz belirlenemeyen bir gazdan etkilendikleri değerlendirilen işçilerden İbrahim Karakaya, kurtarılamadı.

Durumları ağır olan 3 işçi ise Bayraklı Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, işçilere müdahale eden 6 işçi de kendi imkanlarıyla hastaneye başvurdu. Ayakta tedavi edilen işçiler, taburcu edildi.

Tedbir amaçlı olarak kapatılan söküm tesisinde AFAD ekiplerinin çalışma yürüttüğü belirtildi.

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