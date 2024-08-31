İzmir'de gemi söküm tesisinde gaz zehirlenmesi şüphesi: 1 ölü

İzmir'in Aliağa ilçesindeki gemi geri dönüşüm bölgesinde yer alan bir söküm tesisinde gemi üzerinde çalışan 4 işçi fenalaştı.

Ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve ilk bulgulara göre henüz belirlenemeyen bir gazdan etkilendikleri değerlendirilen işçilerden İbrahim Karakaya, kurtarılamadı.



Durumları ağır olan 3 işçi ise Bayraklı Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.



Öte yandan, işçilere müdahale eden 6 işçi de kendi imkanlarıyla hastaneye başvurdu. Ayakta tedavi edilen işçiler, taburcu edildi.



Tedbir amaçlı olarak kapatılan söküm tesisinde AFAD ekiplerinin çalışma yürüttüğü belirtildi.