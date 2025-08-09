İzmir'de gezi teknesi battı: Üç kişi kurtarıldı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, dün gece İzmir Karaburun’da batan bir teknede bulunan 3 kişinin kurtarıldığını duyurdu.



Bakan Yerlikaya, olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"8 Ağustos 2025 Cuma gecesi, İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında, içerisinde 3 vatandaşımızın bulunduğu gezi teknesinin su aldığı ve batma tehlikesi geçirdiği bilgisinin alınması üzerine 1 Sahil Güvenlik Helikopteri ve 2 Sahil Güvenlik Botu derhal olay yerine sevk edildi.

Yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda, deniz yüzeyinde tespit edilen 3 vatandaşımız sağ ve bilinci açık şekilde Sahil Güvenlik Botu’na alınarak, Çeşme Sahil Güvenlik İskelesi’nde 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığımızı tebrik ediyorum. Allah yardımcınız olsun."