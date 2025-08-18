İzmir'de göçmen faciası: Dört cansız bedene ulaşıldı, ekipler arama yapıyor

İzmir'de göçmen faciası yaşandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bottan denize düşenlerin olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Helikopteri, Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı, Sahil Güvenlik Gemisi ve beş Sahil Güvenlik Botu yönlendirildi.

DÖRT CANSIZ BEDENE ULAŞILDI



Ekiplerce başlatılan arama kurtarma faaliyetleri kapsamında iki düzensiz göçmen kurtarıldı, dört düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı.

KAYIP GÖÇMENLER VAR

Kurtarılan iki kişinin ifadeleri doğrultusunda kayıp olduğu değerlendirilen düzensiz göçmenlere yönelik başlatılan arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de çalışmalara destek veriyor.