İzmir'de göçmenlerin botu battı, bir kişi öldü

İzmir'de göçmen faciası yaşandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun açıklarında, içinde bir grup düzensiz göçmen bulunan lastik botun su alarak batma tehlikesi geçirdiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi, 4 Sahil Güvenlik botu ve Sahil Güvenlik helikopteri sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, yarı batık haldeki bot ile deniz yüzeyinde bulunan 17 düzensiz göçmeni kurtardı ve bir düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaştı.

Kurtarılan düzensiz göçmenlerden edinilen bilgiler doğrultusunda kaybolduğu değerlendirilen bir düzensiz göçmenin bulunması amacıyla bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.