İzmir'de grev 4. gününde sürüyor

DİSK'e bağlı Genel İş sendikası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan son görüşmede de anlaşma sağlanamadı.



İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çalışan 23 bin işçinin başlattığı grev 4. gününde devam ediyor.



Başta otobüs hizmetleri olmak üzere otopark, anaokulu, kent temizliği gibi alanlarda belediye hizmetlerinde aksamalar dün de sürdü.



Konak, Buca ve Bayraklı ilçelerinin çöplerinin toplandığı Halkapınar'daki katı atık transfer merkezinde de iş yavaşlatma eylemi yapıldı. Tesisin girişini oturarak kapatan sendika üyeleri nedeniyle uzun çöp aracı kuyruğu oluştu.



Birçok sokakta çöpler toplanmazken, otobüs seferlerindeki aksamalar da sürüyor.



BAŞKAN TUGAY: İZMİR HALKININ ONAYINA SUNACAĞIM

İşçiler dün de yürüyüş yaparken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay greve tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda toplu iş sözleşmesinin sendika yetkilileri tarafından "kısır bir pazarlığa çekildiğini" söyleyen Tugay, "İzmir halkı ile birlikte, işçilerimiz ve emekçilerimiz ile birlikte baskı ve tehditlere boyun eğmeyeceğim, tutabileceğim sözleri vereceğim, sorumsuzluk yapmayacağım" ifadelerini kullandı.

Cemil Tugay, "sendika yöneticilerinin uzlaşmaz tutumunun devam etmesi durumunda" tüm teklifleri İzmir halkının onayına sunacağını açıkladı.