İzmir'de grevin altıncı günü: Sokaklarda çöpler birikti
İzmir'de 23 bin çalışanı kapsayan TİS sürecinin tıkanmasının ardından başlatılan grev, altıncı gününde sürüyor. Grev nedeniyle bazı sokaklarda çöpler birikti.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasındaki İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir'de 23 bin çalışanı kapsayan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) sürecinin tıkanmasının ardından başlatılan grev, altıncı gününde sürüyor.
Grev nedeniyle başta ulaşımda aksamalar yaşanırken, otobüslerin neredeyse tamamına yakını kontak kapattı.
SOKAKLARDA ÇÖPLER BİRİKTİ
Grevin etkili olduğu alanlardan biri de Kent Temizliği Şube Müdürlüğü oldu.
İşçilerin grevde olması nedeniyle bazı sokaklarda çöpler toplanmazken, Konak ilçesinde çöpler birikti.
- Etiketler :
- Haberler -
- İzmir
- Grev
- Çöp