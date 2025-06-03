İzmir'de grevin altıncı günü: Sokaklarda çöpler birikti

İzmir'de 23 bin çalışanı kapsayan TİS sürecinin tıkanmasının ardından başlatılan grev, altıncı gününde sürüyor. Grev nedeniyle bazı sokaklarda çöpler birikti.

İzmir'de grevin altıncı günü: Sokaklarda çöpler birikti

Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasındaki İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir'de 23 bin çalışanı kapsayan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) sürecinin tıkanmasının ardından başlatılan grev, altıncı gününde sürüyor.

Grev nedeniyle başta ulaşımda aksamalar yaşanırken, otobüslerin neredeyse tamamına yakını kontak kapattı.

SOKAKLARDA ÇÖPLER BİRİKTİ

Grevin etkili olduğu alanlardan biri de Kent Temizliği Şube Müdürlüğü oldu.

İzmir'de grevin altıncı günü: Sokaklarda çöpler birikti - 1 İzmir'de grev

İşçilerin grevde olması nedeniyle bazı sokaklarda çöpler toplanmazken, Konak ilçesinde çöpler birikti.

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