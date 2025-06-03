İzmir'de grevin altıncı günü: Sokaklarda çöpler birikti

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasındaki İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir'de 23 bin çalışanı kapsayan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) sürecinin tıkanmasının ardından başlatılan grev, altıncı gününde sürüyor.

Grev nedeniyle başta ulaşımda aksamalar yaşanırken, otobüslerin neredeyse tamamına yakını kontak kapattı.

SOKAKLARDA ÇÖPLER BİRİKTİ

Grevin etkili olduğu alanlardan biri de Kent Temizliği Şube Müdürlüğü oldu.

