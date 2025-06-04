İzmir'de grevin yedinci günü: Otobüs duraklarında yoğunluk oluştu
İzmir'de TİS görüşmelerinin tıkanmasının ardından işçilerin başlattığı grev, yedinci gününe girerken, otobüs seferleri aksadı, duraklarda yoğunluk oluştu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi (TİS)görüşmelerinde sonuç çıkmayınca işçilerin başlattığı grev, sürüyor.
23 bin işçinin grevi bugün yedinci gününe girerken, kentte otobüs seferlerindeki aksaklık nedeniyle duraklarda yoğunluk yaşandı.
Vatandaşlar, otobüslere binebilmek için kuyruklar oluşturdu.
ANLAŞMA SAĞLANAMADI
Öte yandan dün belediye yönetimi ile sendika tekrar masaya oturdu.
Ancak toplantıda anlaşmaya varılamadı.
- Etiketler :
- Haberler -
- İşçi
- İzmir
- Grev