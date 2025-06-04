İzmir'de grevin yedinci günü: Otobüs duraklarında yoğunluk oluştu

İzmir'de TİS görüşmelerinin tıkanmasının ardından işçilerin başlattığı grev, yedinci gününe girerken, otobüs seferleri aksadı, duraklarda yoğunluk oluştu.

İzmir'de grevin yedinci günü: Otobüs duraklarında yoğunluk oluştu

Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi (TİS)görüşmelerinde sonuç çıkmayınca işçilerin başlattığı grev, sürüyor.

23 bin işçinin grevi bugün yedinci gününe girerken, kentte otobüs seferlerindeki aksaklık nedeniyle duraklarda yoğunluk yaşandı.

Vatandaşlar, otobüslere binebilmek için kuyruklar oluşturdu.

ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Öte yandan dün belediye yönetimi ile sendika tekrar masaya oturdu.

Ancak toplantıda anlaşmaya varılamadı.

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