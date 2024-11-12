İzmir’de güzellik merkezlerine operasyon

İzmir’de güzellik merkezlerine yönelik operasyon yapıldı. Gümrük kaçağı tıbbi dolgu, botoks ürünleri ve güzellik merkezi sarf malzemelerinin satışını gerçekleştirdiği iş yerlerine yapılan baskında, 13 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İzmir’de güzellik merkezlerine operasyon

polisi, güzellik merkezlerine yönelik operasyon yaptı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, gümrük kaçağı tıbbi dolgu, botoks ürünleri ve güzellik merkezi sarf malzemelerinin satışını gerçekleştirdiği tespit edilen güzellik merkezlerine yönelik İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerinin de katılımıyla operasyon düzenledi.

Eş zamanlı yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan 302 adet botoks dolgu ürünü (flakon, ampul vb.), 191 adet botoks iğne ucu, 142 adet boş enjektör, 19 adet boş botoks kutusu, 1 adet botoks cihazı ele geçirildi.

13 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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