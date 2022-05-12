İzmir'de hasta yakını, 'adli vaka' girişi yapan doktoru dövdü

İzmir'de bir doktor, hasta yakını tarafından saldırıya uğradı.



Olay, 5 Mayıs günü saat 15.00 sıralarında Menemen Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde meydana geldi. İran uyruklu Türk vatandaşı Dr. Mir Nayim Kiyan'ın görev yaptığı sırada acil servise İbrahim D. ile kardeşi K.D. geldi.

K.D.'nin burnunda ve yanak kemiklerinde kırıklar tespit eden Kiyan, durumdan şüphelenerek 'adli vaka girişi' yaptı. Bunu öğrenen İbrahim D., adli vakaya çevirdiği gerekçesiyle Kiyan'a bağırmaya başladı. Kiyan ise durumdan şüphelendiği için bu kararı verdiğini söyledi. İbrahim D., başka bir hastaya bakmaya giden Kiyan'ı yumrukladı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Bu sırada diğer sağlık çalışanları araya girdi, 'beyaz kod' uyarısı verildi. Hastaneye gelen polis tarafından gözaltına alınan İbrahim D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



"ÖNLÜĞÜM YIRTILDI, KABURGAM ÇATLADI"



Hukuki olarak hakkını sonuna kadar arayacağını belirten Dr. Kiyan, "Başka bir hastaya bakmaya gittiğim sırada yumruk yedim ve anlık bilinç kaybı yaşadım. Bu haldeyken İbrahim D., kafama, yüzüme, göğüs kafesime yumruk atmaya devam etti. Darbe nedeniyle kaburgam çatladı. Doktor önlüğüm de yırtıldı. Kendisinden şikayetçi oldum. Ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını öğrendim. Bu saldırgan ceza alana kadar hukuki olarak haklarımı kullanacağım" dedi.



"HİÇBİR ŞEY OLMAMASI AĞRIMIZA GİDİYOR"



İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak da, "Günde yaklaşık 80 civarında sağlık çalışanlarına şiddetle ilgili olarak kolluk kuvvetlerine ihbar gidiyor. Bu çok yüksek bir sayı. Ancak 2021'de adliyeye intikal eden yaklaşık 3 bin dosyanın ise yalnızca binde 8'inde tutuklama olmuş. Bu ise çok düşük bir sayı. Bu kararlar, hekimler istediğinizi yapmazsa, 'Darp edin' demektir. İnsanlar, yoğun bakım servislerine kadar silah ve bıçaklarla giriyor. İşin sonunda hiçbir şey olmaması da ağrımıza gidiyor" diye konuştu.