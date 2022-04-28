İzmir'de hastane içerisinde doktordan meslektaşı olan eşine şiddet

İzmir'de kadın doktor gittiği hastanede meslektaşı olan eşi tarafından saldırıya uğradı.

14 yıldır Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görev yapan Pratisyen Hekim Dr. Nesrin Kanbal (47), 22 yıldır evli olduğu eşi N.Y.'den (56), sürekli şiddet gördüğü için 2 yıldır ayrı yaşıyordu.

Kendisi gibi Kuşadası Devlet Hastanesi’nde diyaliz doktoru olan N.Y.'nin 22 yıllık ilişkilerinde, sürekli kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığını iddia eden Nesrin Kanbal, son olarak hem kızlarını görmek hem de rahatsızlığından dolayı İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine geldi.

Burada sonuçlarını hocalarına göstermeye çıktığında eski başhemşiresi tarafından eşinin bağımlılık polikliniğinde bulunduğunu öğrendi.

"Hazırladığım notları vermek için bağımlılık servisine gittim"

Yaşadığı anların öncesini anlatan Dr. Nesrin Kanbal, "Dün gece hastalığım yüzünden zor bir nöbet geçirdim. Nöbetimi tamamladıktan sonra İzmir’de yaşayan kızlarımın yanına geldim. İzmir’e geldiğim zamanda eğitim aldığım ve hocalarımın olduğu Ege Üniversitesi’ne ağrılarımın artması sebebiyle başvurdum. Hem hocalarımı ziyaret amaçlı hem de sonuçlarımı hocalarımı göstermek için Ege Üniversitesi’nde bulunan nefroloji bölümüne çıktım" dedi.

Darp raporu alan doktor, saldırıya uğradığı sırada kendisine kimsenin yardım etmediğini söyledi

Orada arkadaşının ve eski başhemşiresinin yanına geldiğini belirten Kanbal, "Yanıma gelince bana dünkü diyaliz sınavında bulunmadığımı ve sınavları geçenlerin listesinde adımı olmadığını ve eski eşimin de sınavı geçemediğini söyledi. Bana neden sınava gelmediğimi sorduğunda, eski eşimle uzun zamandır konuşmadığım için sınavdan haberim yoktu dedim. Eşimde burada galiba diye sorunca da ‘evet burada bağımlılık servisinde yatıyor’ dedi. Hemşire arkadaşım benden eşime ulaştırmam için diyaliz sınavının notlarını istedi" diye konuştu.



Hazırladığı notları vermek için bağımlılık servisine gittiğini söyleyen Kanbal, "Çok muhatap olmak istemediğim için, ‘not istemişsin bende sana bırakıyorum. Zaten 2-3 hafta burada yatacağını biliyorum. En azından böyle ders çalışırsın" dedim" ifadelerini kullandı.



Nesrin Kanbal, kendisini döven kocası N.Y.'nin bağımlılık servisinde yattığını belirtti

"ARKAMI DÖNMEMLE DUVARI GÖRMEM BİR OLDU"



Uzun süre ayrı yaşadığı eşi tarafından hastane içerisinde dövüldüğünü söyleyen Dr. Kanbal, "Arkamı dönüp gidiyordum ama arkamı dönmemle duvarı görmem bir oldu. Nasıl bana yetişti, nasıl duvara girdim hiç bilgim yok. Direk sağ omuzum, sağ kulağım burnumun bir kısmı ve kafamın sağ kısmı tamamen duvardaydı ve üstüm başım kan içindeydi. Sağ dişlerimden en az 4 tanesi kırık bir şekilde elime geldi" dedi.



"BU KADAR ÇIĞLIĞA KİMSE GELMEDİ"



Kendisini en çok rahatsız eden olayın çığlık attığı esnada kimsenin yanında gelmemesi olduğunu belirten Kanbal şunları söyledi:



"Bağırdım çağırdım, bulunduğum odanın kapısı açık ve hemşire odasının karşısında. Mesafe olarak 3 metre bile değil. Bu kadar çığlığa hiç kimse gelmedi. Görmedim. Kaç dakika geçti bilmiyorum. Elimdeki cep telefonuyla da yüzümü ve diğer yerlerimi darp etti. Kapıda birkaç hasta yakınının ve hasta bakıcının dış kapıya geldiğini gördüm. Kendimi koridora attım."



YILLARDIR ŞİDDET GÖRÜYORDU



Ayrı yaşadığı eşinin yıllardır kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığını söyleyen Kanbal, "Benim 22 yıllık eşim ve 3 çocuğumun babasından ayrılmamın sebebi, yaklaşık 12 yıldır alkol bağımlısı ve alkolik tedavisi almasına rağmen kötü alışkanlıklarından vazgeçememiş olması ve beni ve çocuklarımı yıllardır darp etmesi. Ayrıldığım 2 yıl içinde bile en az 3 kere resmi kurumun içinde, hastanenin önünde, polislerin önünde darp edildim” açıklamasında bulundu.