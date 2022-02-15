İzmir'de hastanede yangın paniği

Ege Üniversitesi Hastanesi'ndeki bir odada çıkan yangın söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, hastanenin Kulak Burun Boğaz Servisi'ndeki bir odada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine hastaneye çok sayıda itfaiye sevk edildi. Servisin bulunduğu binadaki hastalar tahliye edildi.



Yangında dumandan etkilenen 3 hastane personeli ile 2 hasta yakınına hastanenin acil servisinde müdahale edildi.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.



Ortopedi servisinde tedavi gören hastalardan Bahattin Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, dumanların yükselmesiyle yangını fark ettiklerini ve büyük korku yaşadıklarını söyledi.



