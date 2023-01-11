İzmir'de hava kirliliği gözle görülür hale geldi

İzmir'de hava kirliliği son günlerde gözle görülür hale geldi. Kentteki hava kalitesinin son dönemde riskli seviyelere yaklaştığı belirtildi. Hava kirliliğinin arttığı bir diğer kent Düzce... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre Düzce'nin hava kirliliği durumu da hassas düzeye yükseldi.

İzmir'de hava kirliliği gözle görülür hale geldi

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Düzce’nin hava kirliliği 'hassas' seviyeye ulaştı

Düzce’nin hava kirliliği 'hassas' seviyeye ulaştı

'de hava kalitesi, kentin 23 noktasına yerleştirilen ölçüm istasyonlarıyla günlük olarak kayda geçiyor.

2022 verileri incelendiğinde, kirliliğin boyutunun günden güne arttığı dikkat çekiyor. Özellikle kış aylarında, doğal gazın olmadığı bölgelerde yakılan odun ve kömürler hava kalitesinin daha da düşmesine neden oldu.

Kent merkezi başta olmak üzere şehrin birçok noktasında hava kalitesi 'riskli' seviyelere ulaştı.

Çevre Mühendisi Selma Akdoğan, 2022 yılı içerisinde kentte özellikle partikül madde 10 değerlerinin ilgili yıllık ortalama değerleri sınır değerlerinin üzerinde seyrettiğini ifade etti.

İzmir'de hava kirliliği gözle görülür hale geldi - 1 Düzce

120 SEVİYELER

Ulusal Hava Kalite İzleme Ağı verileri, 'de hava kirliliğini gözler önüne serdi.

Temiz hava için 0 ile 50 arasında olması gereken değer, Düzce'de 120 seviyelerine yükseldi.

Vatandaşlar hava kirliliğine karşı önlemlerin artırılmasını istedi.

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