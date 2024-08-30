İzmir’de hayvan katliamı: 5 köpek ile 6 kedi zehirlendi

İzmir ’de 5 köpek ile 6 kedi zehirlenerek öldürüldü. Seferhisar’a bağlı Sığacık Mahallesi’ndeki 139/3 Sokak civarında dün saat 17.00 sıralarında vatandaşlar, acı çeken ve ölen hayvanları olduğunu görüp, durumu yetkililere bildirdi. Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri, Seferihisar İlçe Tarım Müdürlüğü, Seferihisar Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi barınak ekipleri bölgeye gelerek inceleme başlattı. Ekipler, 5 köpek ve 6 kedinin zehirlenerek öldürüldüğünü tespit ederken, 2 köpek ise tedaviye aldı.

ANDA Arama Kurtarma ile Hayvan Arama Kurtarma Derneği ekipleri de bölgeye geldi.



Saat 23.30 itibarıyla alan taramasına başlayan ekipler, bölgede zehirlenen başka hayvan olup olmadığını araştırıyor.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Seferihisar Belediyesi’nden yapılan açıklamada zehirlenmelerin tüm yönleriyle araştırıldığı ve sorumluların tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.