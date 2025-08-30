İzmir'de hayvan katliamı: Zehirli etleri çocuklara dağıttırmış

Selçuk ilçesi kırsal Belevi Mahallesi’nde kedi ve köpeklerin zehirlendiği iddia edildi. İhbarla bölgeye sevk edilen jandarma, hayvanların tavuk etiyle zehirlenip öldürüldüğü iddiası üzerine inceleme başlattı. Ekiplerin çalışmasında, 10 köpek ile 5 kedinin öldüğü tespit edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, hayvanların yediği yiyeceklerden aldığı numunelerin de gıda kontrol laboratuvarına gönderileceği öğrenildi.

ÇOCUKLARIN İFADESİNDEN TESPİT EDİLDİ



Jandarma, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.



Görüntülerde 3 çocuğun sokak hayvanlarına tavuk eti bıraktığı belirlendi.



İfadesine başvurulan çocuklar, aynı mahallede yaşayan A.S.’nin kendilerine tavuk etlerini vererek dağıtmalarını istediğini, etlerin zehirli olduğunu bilmediklerini söyledi.



GÖZALTINA ALINDI



Çocukların ifadeleri üzerine şüphelinin kimliği tespit edildi. A.S., jandarma ekipleri tarafından dün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.



A.S., ifadesinde, birkaç gün önce bir köpeğin saldırısına uğradığını ve ısırıldığını ileri sürüp, bu nedenle çocuklara zehirli et vererek dağıtmalarını istediğini söyledi.