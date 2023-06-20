İzmir'de husumetlisini öldürdü, cesedini ateşe verdi

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde 53 yaşındaki A. A. husumetli olduğu Cemil Z.’yi inşaat halindeki evde tabancayla öldürdü. A. A. daha sonra Cemil Z.’nin cansız bedenini ateşe verdi.



Silah sesini duyan çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cemil Z.'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

OTOYOLDA GÖZALTINA ALINDI



Jandarma olayın ardından kaçan A.A.'yı İzmir-İstanbul Otoyolu Ulucak bağlantı yolunda yakalayıp, gözaltına aldı. A.A.'nın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.