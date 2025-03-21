İzmir’de İBB soruşturmasını protesto eden gruba polis müdahalesi

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmeye yönelik gösteriler üçüncü gününde de devam etti.



İzmir'de gösteri ve yürüyüş yasağına rağmen Büyükpark’ta toplanarak AK Parti İl binasına doğru yürüyüşe geçen gruba polis TOMA’larla müdahale ederek su sıktı ve biber gazı kullandı.



İstanbul'da gözaltı kararlarını protesto etmek isteyen grup İBB'nin Saraçhane'deki binasının önünde toplandı. Gruptan bazıları, Taksim'e çıkmak için Bozdoğan Kemeri'ne doğru yürüyüşe geçti ancak polis ekipleri, kalabalığa izin vermedi. Ekipler, grubu dağıtmak için zaman zaman biber gazı kullandı.



Başkent Ankara'da ise Güvenperk'tan ODTÜ'ye yürümek isteyen göstericilere polis müdahalede bulundu.



Kocaeli'de de zaman zaman göstericiler ve polis arasında arbede yaşandı.