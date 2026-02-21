Ramazan imsakiyesi banner
İzmir'de iftar çadırında görevli belediye çalışanı bıçaklandı

21.02.2026 00:26

Ramazan Aslan hastanede tedavi altına alındı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde iftar çadırında görev yapan belediye çalışanı Ramazan Aslan bıçaklanarak yaralandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerindeki iftar programı için hazırlık yapıldığı sırada Kent Temizliği Şube Müdürlüğü Koordinatörü Ramazan Aslan, henüz bilinmeyen nedenle bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

 

İhbar üzerine program alanına sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

 

Yaralanan Aslan, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

 

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

