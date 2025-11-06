İzmir'de ihaleye fesat soruşturması: Eski İZ-TARIM Genel Müdürü tutuklandı

İzmir'de iki ihalede edimin ifasına fesat karıştırıldığı iddiasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir ve Giresun'da gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden dönemin İZTARIM A.Ş. Genel Müdürü ve şirketin ihale yetkilisi M.O. ile ihalede yüklenici şirketin kanuni temsilcisi O.Ö. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerden CHP'li Konak Belediyesi'nde AR-GE Müdürü ve ihale yetkilisi K.B.K, belediyede memur D.K. ve belediyede işçi A.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADLİ KONTROL KARARINA İTİRAZ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, dosyaya şüpheli K.B.K.'nin Konak Belediye Başkanlığı hesabına 209 bin 933 lira havale yapıldığını gösteren dekontu eklediğini, kararı veren İzmir 6. Sulh Ceza Hakimliğinin bunu değerlendirmeye aldığı ifade edildi.

Ayrıca, şüpheliler K.B.K, D.K. ve A.İ. hakkında verilen adli kontrol kararına karşı, yargılamaların tutuklu olarak sürdürülmesi talebiyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edildiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZTARIM A.Ş.'de yapım ihalesinde usulsüzlük olduğuna dair İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının tevdi raporu ile Konak Belediyesi'nde Avrupa Birliği tarafından desteklenen Farkındalık, İklim ve Çevre İçin Stratejik Ortaklık Projesi kapsamında yapılan hizmet ihalesinde usulsüzlük yapıldığına dair belediye memurunun şikayeti üzerine 2 farklı edimin ifasına fesat karıştırmak suçlarına yönelik soruşturma başlatılmış, soruşturmalar birleştirilerek koordineli biçimde devam ettirilmişti.

Soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 4'ü eş zamanlı operasyonla İzmir'de, O.Ö. ise Giresun'da yakalanmıştı.